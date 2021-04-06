Стрілянина у потязі: прокуратура проситиме про арешт учасника інциденту
Прокуратура наполягатиме на обранні одному з учасників стрілянини у купе потяга Костянтинівка–Київ вночі 6 квітня запобіжного заходу у виді тримання під вартою.
Про це повідомив керівник Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил Михайло Гаврилюк, пише RegioNews з посланням на "Укрінформ".
За його словами, на момент здійснення пострілів працівники фельд’єгерської служби Держспецзв’язку перебували в стані алкогольного сп’яніння.
"Один офіцер затриманий, у відношенні нього буде клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Стосовно другого учасника, то його не затримано, але також буде обиратися запобіжний захід. Зараз процесуальні слідчі дії тривають", - сказав Гаврилюк.
У відомстві поки не уточнили, чи здійснював постріли лише один чоловік. Другий учасник події наразі знаходиться на гауптвахті.
Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що військовослужбовці влаштували стрілянину у вагоні поїзда Костянтинівка - Київ. Згодом військовослужбовців Держспецзв’язку звільнили.