В Україні за добу від COVID вакцинувалися майже 13 тисяч українців
Завершили щеплення лише дві особи
Завершили щеплення лише дві особи
Протягом минулої доби в Україні щеплення від коронавірусу отримали 12856 осіб. Всього, станом на ранок 6 квітня вакциновано 304 680 українців.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.
До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалась 413 561 людина.
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
- м. Київ – 1 710 щеплень;
- Вінницька область – 750 щеплень;
- Волинська область – 420 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 010 щеплень;
- Донецька область – 580 щеплень;
- Житомирська область – 470 щеплень;
- Закарпатська – 240 щеплень;
- Запорізька область – 710 щеплень;
- Івано-Франківська область – 667 щеплень;
- Київська область – 0 щеплень;
- Кіровоградська область – 470 щеплень;
- Луганська область – 420 щеплень;
- Львівська область – 660 щеплень;
- Миколаївська область – 430 щеплень;
- Одеська область – 500 щеплень;
- Полтавська область – 720 щеплень;
- Рівненська область – 429 щеплень;
- Сумська область – 360 щеплень;
- Тернопільська область – 440 щеплень;
- Харківська область – 660 щеплень;
- Херсонська область – 10 щеплень;
- Хмельницька область – 410 щеплень;
- Черкаська область – 420 щеплень;
- Чернівецька область – 270 щеплень;
- Чернігівська область – 100 щеплень.
Нагадаємо, у Раді визнали, що в Україні провалилась кампанія з вакцинації проти коронавірусу.
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