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06 квітня 2021, 10:01 3

В Україні за добу від COVID вакцинувалися майже 13 тисяч українців

06 квітня 2021, 10:01 3
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Завершили щеплення лише дві особи
Завершили щеплення лише дві особи
Фото: з відкритих джерел
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Протягом минулої доби в Україні щеплення від коронавірусу отримали 12856 осіб. Всього, станом на ранок 6 квітня вакциновано 304 680 українців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалась 413 561 людина.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • м. Київ – 1 710 щеплень;
  • Вінницька область – 750 щеплень;
  • Волинська область – 420 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 010 щеплень;
  • Донецька область – 580 щеплень;
  • Житомирська область – 470 щеплень;
  • Закарпатська – 240 щеплень;
  • Запорізька область – 710 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 667 щеплень;
  • Київська область – 0 щеплень;
  • Кіровоградська область – 470 щеплень;
  • Луганська область – 420 щеплень;
  • Львівська область – 660 щеплень;
  • Миколаївська область – 430 щеплень;
  • Одеська область – 500 щеплень;
  • Полтавська область – 720 щеплень;
  • Рівненська область – 429 щеплень;
  • Сумська область – 360 щеплень;
  • Тернопільська область – 440 щеплень;
  • Харківська область – 660 щеплень;
  • Херсонська область – 10 щеплень;
  • Хмельницька область – 410 щеплень;
  • Черкаська область – 420 щеплень;
  • Чернівецька область – 270 щеплень;
  • Чернігівська область – 100 щеплень.

Нагадаємо, у Раді визнали, що в Україні провалилась кампанія з вакцинації проти коронавірусу.

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