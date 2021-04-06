В Україні за добу від COVID вакцинувалися майже 13 тисяч українців

Завершили щеплення лише дві особи

Завершили щеплення лише дві особи

Фото: з відкритих джерел

Протягом минулої доби в Україні щеплення від коронавірусу отримали 12856 осіб. Всього, станом на ранок 6 квітня вакциновано 304 680 українців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням дані міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалась 413 561 людина.

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

м. Київ – 1 710 щеплень;

Вінницька область – 750 щеплень;

Волинська область – 420 щеплень;

Дніпропетровська область – 1 010 щеплень;

Донецька область – 580 щеплень;

Житомирська область – 470 щеплень;

Закарпатська – 240 щеплень;

Запорізька область – 710 щеплень;

Івано-Франківська область – 667 щеплень;

Київська область – 0 щеплень;

Кіровоградська область – 470 щеплень;

Луганська область – 420 щеплень;

Львівська область – 660 щеплень;

Миколаївська область – 430 щеплень;

Одеська область – 500 щеплень;

Полтавська область – 720 щеплень;

Рівненська область – 429 щеплень;

Сумська область – 360 щеплень;

Тернопільська область – 440 щеплень;

Харківська область – 660 щеплень;

Херсонська область – 10 щеплень;

Хмельницька область – 410 щеплень;

Черкаська область – 420 щеплень;

Чернівецька область – 270 щеплень;

Чернігівська область – 100 щеплень.

Нагадаємо, у Раді визнали, що в Україні провалилась кампанія з вакцинації проти коронавірусу.