У Слов'янську посилили карантин

У місті заборонили всі масові заходи через поширення COVID

У місті заборонили всі масові заходи через поширення COVID

Фото: slavdelo.dn.ua

На засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Слов'янську прийнято рішення посилити обмежувальні заходи у зв'язку з погіршенням ситуації з COVID-19. Нові обмеження стосуються насамперед спорту і культури.

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Слов'янськ Діловий".

У спортивних залах дозволяється тренуватися (з дотриманням усіх санітарних норм) тільки членам збірних команд обласного та республіканського рівня. Всім фітнес-клубам рекомендовано проводити заняття на відкритому повітрі.

Всіх городян зобов'язали носити захисні маски в громадських місцях. Порушників чекає штраф.

Наголошується, що Слов'янськ знаходиться в "помаранчевій" зоні.

Нагадаємо, в Україні за 5 квітня COVID-19 діагностували у 13 276 осіб, зафіксовано 430 летальних випадків.