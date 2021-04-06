Стало відомо, за яких умов в Україні можуть заборонити міжобласне сполучення

Також можуть бути встановлені блок-пости

Також можуть бути встановлені блок-пости

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В Україні можуть запровадити обмеження міжобласного сполучення у разі катастрофічної ситуації з коронавірусом.

Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

На питання про те, чи чекати в Україні на блокпости між регіонами та обмеження міжобласного сполучення, він відповів: "Якщо буде якась катастрофічна ситуація".

"Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тисяч хворих на добу, восени була катастрофа 25 тисяч, то сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу при нинішньому відсотку госпіталізацій", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше Степанов назвав області, які скоро можуть вийти з "червоної" зони.