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Стало відомо, за яких умов в Україні можуть заборонити міжобласне сполучення
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06 квітня 2021, 11:59 8

Стало відомо, за яких умов в Україні можуть заборонити міжобласне сполучення

06 квітня 2021, 11:59 8
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Також можуть бути встановлені блок-пости
Також можуть бути встановлені блок-пости
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В Україні можуть запровадити обмеження міжобласного сполучення у разі катастрофічної ситуації з коронавірусом.

Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

На питання про те, чи чекати в Україні на блокпости між регіонами та обмеження міжобласного сполучення, він відповів: "Якщо буде якась катастрофічна ситуація".

"Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тисяч хворих на добу, восени була катастрофа 25 тисяч, то сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу при нинішньому відсотку госпіталізацій", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше Степанов назвав області, які скоро можуть вийти з "червоної" зони.

коронавірус Україна карантин транспорт Михайло Радуцький

 
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