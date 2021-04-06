Стало відомо, за яких умов в Україні можуть заборонити міжобласне сполучення
Також можуть бути встановлені блок-пости
Також можуть бути встановлені блок-пости
В Україні можуть запровадити обмеження міжобласного сполучення у разі катастрофічної ситуації з коронавірусом.
Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.
На питання про те, чи чекати в Україні на блокпости між регіонами та обмеження міжобласного сполучення, він відповів: "Якщо буде якась катастрофічна ситуація".
"Якщо на початку епідемії для нас була катастрофа 5 тисяч хворих на добу, восени була катастрофа 25 тисяч, то сьогодні, за словами міністра охорони здоров'я, 35-40 тисяч на добу при нинішньому відсотку госпіталізацій", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше Степанов назвав області, які скоро можуть вийти з "червоної" зони.
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Вахтовим методом: сто днів Резніченко між "слугами народу" і "Пропозицією" Філатова
Перший негарант: як своїм бажанням протягнути Вірастюка в нардепи Зеленський звернув у бік тоталітаризму