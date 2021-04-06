У Полтаві підприємці перекрили трасу: вимагають відновлення роботи в карантин

В акції взяли участь понад 50 осіб

В акції взяли участь понад 50 осіб

Фото: suspilne.media

У Полтаві місцеві підприємці перекрили ділянку дороги "Київ - Харків", таким чином протестуючи проти закриття ринків на час посиленого карантину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Люди вимагають дозволу на роботу під час посиленого карантину. Протестувальники безперервно ходили по пішохідному переходу, пропускаючи тільки "швидкі" авто", - йдеться в повідомленні.

Всього в акції взяло участь понад 50 осіб. Підприємці згодом поїхали до будівлі Полтавської міської ради. О 11:00 рух транспорту на дорозі відновили.

Нагадаємо, 5 квітня у Полтаві під будівлею ОДА підприємці вкотре вийшли на акцію протесту проти жорсткого карантину.