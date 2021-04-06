У Полтаві підприємці перекрили трасу: вимагають відновлення роботи в карантин
В акції взяли участь понад 50 осіб
В акції взяли участь понад 50 осіб
У Полтаві місцеві підприємці перекрили ділянку дороги "Київ - Харків", таким чином протестуючи проти закриття ринків на час посиленого карантину.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".
Люди вимагають дозволу на роботу під час посиленого карантину. Протестувальники безперервно ходили по пішохідному переходу, пропускаючи тільки "швидкі" авто", - йдеться в повідомленні.
Всього в акції взяло участь понад 50 осіб. Підприємці згодом поїхали до будівлі Полтавської міської ради. О 11:00 рух транспорту на дорозі відновили.
Нагадаємо, 5 квітня у Полтаві під будівлею ОДА підприємці вкотре вийшли на акцію протесту проти жорсткого карантину.
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