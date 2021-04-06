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06 квітня 2021, 12:39 118

У Полтаві підприємці перекрили трасу: вимагають відновлення роботи в карантин

06 квітня 2021, 12:39 118
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В акції взяли участь понад 50 осіб
В акції взяли участь понад 50 осіб
Фото: suspilne.media
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У Полтаві місцеві підприємці перекрили ділянку дороги "Київ - Харків", таким чином протестуючи проти закриття ринків на час посиленого карантину.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Люди вимагають дозволу на роботу під час посиленого карантину. Протестувальники безперервно ходили по пішохідному переходу, пропускаючи тільки "швидкі" авто", - йдеться в повідомленні.

Всього в акції взяло участь понад 50 осіб. Підприємці згодом поїхали до будівлі Полтавської міської ради. О 11:00 рух транспорту на дорозі відновили.

Нагадаємо, 5 квітня у Полтаві під будівлею ОДА підприємці вкотре вийшли на акцію протесту проти жорсткого карантину.

карантин Полтава робота підприємство Обмеження

 
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