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06 квітня 2021, 10:25 14

Степанов назвав області, які скоро можуть вийти з "червоної" зони

06 квітня 2021, 10:25 14
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У цих регіонах покращилася ситуація із заповненістю ліжок
У цих регіонах покращилася ситуація із заповненістю ліжок
Фото з відкритих джерел
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У Міністерстві охорони здоров'я заявили про покращення ситуації з коронавірусом у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.

Як пише RegioNews, про це заявив на брифінгу 5 квітня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його словами, ще місяць тому була критична ситуація в Івано-Франківській та Закарпатській областях. Станом на 1 березня заповненість ліжок з киснем в Івано-Франківській області складала 82%, сьогодні це 37%.

"В нас значно зменшилась кількість захворілих, що в Івано-Франківській, що в Закарпатській, що в Чернівецькій областях. Ми плануємо, що найближчими днями при повній стабілізації ці області почнуть виходити з "червоного" рівня", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше у Нацполіції розповіли, скільки закладів у "червоних" зонах порушили карантин.

коронавірус Україна МОЗ Максим Степанов лікарня

 
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