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06 апреля 2021, 10:25 12

Степанов назвал области, которые скоро могут выйти из "красной" зоны

06 апреля 2021, 10:25 12
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В этих регионах улучшилась ситуация с заполненностью кроватей
В этих регионах улучшилась ситуация с заполненностью кроватей
Фото из открытых источников
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В Министерстве здравоохранения заявили об улучшении ситуации с коронавирусом в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Эти регионы могут скоро выйти из "красной" зоны карантина.

Как пишет RegioNews, об этом заявил на брифинге 5 апреля министр здравоохранения України Максим Степанов.

По его словам, еще месяц назад была критическая ситуация в Ивано-Франковской и Закарпатской областях. По состоянию на 1 марта заполненность коек с кислородом в Ивано-Франковской области составляла 82%, сегодня это 37%.

"У нас значительно уменьшилось количество заболевших, что в Ивано-Франковской, Закарпатской, что в Черновицкой областях. Мы планируем, что в ближайшие дни при полной стабилизации эти области начнут выходить из "красного" уровня", - заявил министр.

Напомним, ранее в Нацполиции рассказали, сколько заведений в "красных" зонах нарушили карантин.

коронавирус Украина Минздрав Максим Степанов больница

 
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