Керівництву Нацполіції виплатили майже пів мільйона на "вирішення соціально-побутових питань"

За яким принципом відбувається розподіл матеріальної допомоги - невідомо

За яким принципом відбувається розподіл матеріальної допомоги - невідомо

Фото: hromadske

Голові Національної поліції Ігорю Клименко та трьом його заступниками виплатили матеріальну допомогу у розмірі 425 тисяч гривень "для вирішення соціально-побутових питань".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Слідство.Інфо".

Про те, що топпосадовці Нацполіції отримали такі виплати, стало відомо виходячи із декларацій, які вони подали у 2021 році. Водночас в тих же деклараціях йдеться про те, що вони володіють машинами, квартирами, мільйонними заощадженнями, сонячними електростанціями.

Зокрема, зазначається, що питання виплати, відповідно до наказу Авакова від 2016 року, вирішує сам міністр МВС. За яким принципом відбувається розподіл матеріальної допомоги у документі не сказано.

Так, голова Національної поліції Ігор Клименко отримав 122 тисячі допомоги. Проте за рік його заробітна плата склала майже 1,5 мільйона гривень. Він також має понад 2 мільйони заощаджень. У його власності із дружиною також квартира у столиці та будинок біля Києва.

Ще 111 тисяч гривень на вирішення побутових питань отримав перший заступник Клименка Євген Коваль. Минулого року він заробив 1,4 мільйона гривень, задекларував дві квартири у Києві, близько півмільйона гривень готівкою та понад 200 тисяч гривень на банківських рахунках.

Другий заступник очільника Нацполіції Василь Тетеря отримав 96 тисяч гривень. Його ж заробітна плата склала 1,3 мільйона гривень. Приблизно таку ж суму він разом із дружиною зберігає у банках та готівкою. Дружина Тетері має квартиру у Києві та будинок біля столиці на 140 квадратних метрів. Також нещодавно поліцейський придбав новий позашляховик Toyota RAV4 вартістю понад 1 мільйон гривень.

Третій заступник Клименка Олексій Руденко отримав близько сотні тисяч гривень допомоги. Водночас в його декларації не вказано, чи стосувалась ця допомога вирішення соціально-побутових питань, чи чогось іншого. Минулого року Руденко заробив 1,2 мільйона гривень, а в банках розмістив понад 2,5 мільйона гривень. Окрім того, він задекларував дві квартири у Києві та дачний будинок біля столиці на 467 квадратів. У квітні минулого року за майже один мільйон гривень він придбав сонячну електростанцію.

Нагадаємо, Аваков задекларував три квартири, майже 700 тисяч зарплати й жодного авто.