Руководству Нацполиции выплатили почти полмиллиона на "решение социально-бытовых вопросов"

По какому принципу происходит распределение материальной помощи - неизвестно

По какому принципу происходит распределение материальной помощи - неизвестно

Фото: hromadske

Главе Национальной полиции Игорю Клименко и трем его заместителями выплатили материальную помощь в размере 425 тысяч гривен "для решения социально-бытовых вопросов".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Следствие.Инфо".

О том, что топ-чиновники Нацполиции получили такие выплаты, стало известно исходя из деклараций, которые они подали в 2021 году. Одновременно в тех же декларациях говорится о том, что они владеют машинами, квартирами, миллионными сбережениями, солнечными электростанциями.

В частности, отмечается, что вопрос выплаты, согласно приказу Авакова от 2016 года, решает сам министр МВД. По какому принципу происходит распределение материальной помощи в документе не сказано.

Так, глава Национальной полиции Игорь Клименко получил 122 тысячи помощи. Однако за год его заработная плата составила почти 1,5 миллиона гривен. Он также имеет более 2 миллионов сбережений. В его собственности с женой квартира в столице и дом возле Киева.

Еще 111 тысяч гривен на решение бытовых вопросов получил первый заместитель Клименко Евгений Коваль. В прошлом году он заработал 1,4 миллиона гривен, задекларировал две квартиры в Киеве, около полумиллиона гривен наличными и более 200 тысяч гривен на банковских счетах.

Второй заместитель главы Нацполиции Тетеря Василий получил 96 тысяч гривен. Его заработная плата составила 1,3 миллиона гривен. Примерно такую же сумму он вместе с женой хранит в банках и наличными. Жена Тетери имеет квартиру в Киеве и дом возле столицы на 140 квадратных метров. Также недавно полицейский приобрел новый внедорожник Toyota RAV4 стоимостью более 1 миллиона гривен.

Третий заместитель Клименко Алексей Руденко получил около сотни тысяч гривен помощи. Однако в его декларации указано, что эта помощь для решения социально-бытовых вопросов, или чего-то другого. В прошлом году Руденко заработал 1,2 миллиона гривен, а в банках разместил более 2,5 миллиона гривен. Кроме того, он задекларировал две квартиры в Киеве и дачный дом возле столицы на 467 квадратов. В апреле прошлого года за почти один миллион гривен он приобрел солнечную электростанцию.

Напомним, Аваков задекларировал три квартиры, почти 700 тысяч зарплаты и ни одного авто.