14:50  01 квітня
В Україні завершилася цьогорічна кампанія декларування
14:49  01 квітня
У Києві можуть продовжити жорсткий карантин і після 16 квітня, - КМДА
08:11  01 квітня
Російські найманці здійснили низку провокацій на Донбасі
UA | RU
UA | RU
01 квітня 2021, 11:50 5

В Україні у більшості регіонах перевищено рівень COVID-госпіталізацій

01 квітня 2021, 11:50 5
Читайте также на русском языке
Найгірша ситуація з госпіталізаціями спостерігається у Хмельницькій області 122,2, в Києві він становить 110,1
Найгірша ситуація з госпіталізаціями спостерігається у Хмельницькій області 122,2, в Києві він становить 110,1
Читайте также
на русском языке

В Україні показник госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищено в 22 з 25 регіонів. За добу ситуація погіршилася в Донецькій області.

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За станом на 1 квітня в Донецькій області показник госпіталізацій становить 60,9 при нормі 60 на 100 тисяч населення. За добу цей показник в області збільшився на 1,4.

Всього в Україні залишилося лише три області, які відповідають цим показником - Кіровоградська (41,6), Луганська (41,9) і Херсонська (42,5).

Найгірша ситуація з госпіталізаціями спостерігається у Хмельницькій області 122,2, в Києві він становить 110,1.

При цьому за показником завантаженості ліжок з киснем антилідером є Київ - 84,3% зайнятих ліжок при нормі 65%. Також цей показник перевищено ще в п'яти областях - Житомирській (71,1%), Київській (69%), Львівській (70.9%), Миколаївській (69,9) та Одеській (65,4%).

Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, чи можуть ввести локдаун у квітні.

коронавірус Україна Київ карантин лікарня

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Брудний Харків: Терехов відкриє під вибори нове звалище сміття за 1,2 млрд
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі публікації »
Віталій Бала
Ігор Попов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram