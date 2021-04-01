В Україні у більшості регіонах перевищено рівень COVID-госпіталізацій

Найгірша ситуація з госпіталізаціями спостерігається у Хмельницькій області 122,2, в Києві він становить 110,1

Найгірша ситуація з госпіталізаціями спостерігається у Хмельницькій області 122,2, в Києві він становить 110,1

В Україні показник госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом перевищено в 22 з 25 регіонів. За добу ситуація погіршилася в Донецькій області.

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

За станом на 1 квітня в Донецькій області показник госпіталізацій становить 60,9 при нормі 60 на 100 тисяч населення. За добу цей показник в області збільшився на 1,4.

Всього в Україні залишилося лише три області, які відповідають цим показником - Кіровоградська (41,6), Луганська (41,9) і Херсонська (42,5).

Найгірша ситуація з госпіталізаціями спостерігається у Хмельницькій області 122,2, в Києві він становить 110,1.

При цьому за показником завантаженості ліжок з киснем антилідером є Київ - 84,3% зайнятих ліжок при нормі 65%. Також цей показник перевищено ще в п'яти областях - Житомирській (71,1%), Київській (69%), Львівській (70.9%), Миколаївській (69,9) та Одеській (65,4%).

Нагадаємо, раніше у МОЗ сказали, чи можуть ввести локдаун у квітні.