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01 апреля 2021, 11:50 3

В Украине в большинстве регионах превышен уровень COVID-госпитализаций

01 апреля 2021, 11:50 3
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Наихудшая ситуация с госпитализациями наблюдается в Хмельницкой области 122,2, в Киеве он составляет 110,1
Наихудшая ситуация с госпитализациями наблюдается в Хмельницкой области 122,2, в Киеве он составляет 110,1
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В Украине показатель госпитализаций пациентов с коронавирусом превышен в 22 из 25 регионов. За сутки ситуация ухудшилась в Донецкой области.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 1 апреля в Донецкой области показатель госпитализаций составляет 60,9 при норме 60 на 100 тысяч населения. За сутки этот показатель в области увеличился на 1,4.

Всего в Украине осталось лишь три области, которые соответствуют этому показателю - Кировоградская (41,6), Луганская (41,9) и Херсонская (42,5).

Наихудшая ситуация с госпитализациями наблюдается в Хмельницкой области 122,2, в Киеве он составляет 110,1.

При этом по показателю загруженности коек с кислородом антилидером является Киев - 84,3% занятых коек при норме 65%. Также этот показатель превышен еще в п'пяти областях - Житомирской (71,1%), Киевской (69%), Львовской (70.9%), Николаевской (69,9) и Одесской (65,4%).

Напомним, ранее в Минздраве сказали, могут ли ввести локдаун в апреле.

коронавирус Украина Киев карантин больница

 
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