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29 березня 2021, 18:22 9

У МОЗ сказали, чи можуть ввести локдаун у квітні

29 березня 2021, 18:22 9
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Нині 11 регіонів перебувають у "червоній" зоні
Нині 11 регіонів перебувають у "червоній" зоні
Фото: МОЗ
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В Україні найближчим часом не планують запроваджувати загальнонаціональний жорсткий карантин.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, відповідаючи на запитання, чи планує уряд на початку квітня запроваджувати локдаун, пише RegioNews.

"Коли ми говоримо про будь-які зміни в карантині, то ці пропозиції робить МОЗ. Я як міністр охорони здоров’я таких пропозицій не робив…", - сказав він.

Степанов додав, якщо ситуація буде розвиватися таким чином, що у нас буде понад 50-70%, то можливо буде розглядатися питання загальнонаціонального жорсткого карантину.

"На сьогодні у нас є 11 регіонів, які внесені до "червоного" рівня епіднебезпеки. Решта регіонів – на "помаранчевому" рівні, Херсонська область – на "жовтому рівні" епіднебезпеки", - додав Степанов.

Нагадаємо, у Львові можуть зупинити громадський транспорт через спалах коронавірусу.

коронавірус Україна карантин МОЗ Максим Степанов локдаун

 
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