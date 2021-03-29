У МОЗ сказали, чи можуть ввести локдаун у квітні
В Україні найближчим часом не планують запроваджувати загальнонаціональний жорсткий карантин.
Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив в ефірі одного з українських телеканалів, відповідаючи на запитання, чи планує уряд на початку квітня запроваджувати локдаун, пише RegioNews.
"Коли ми говоримо про будь-які зміни в карантині, то ці пропозиції робить МОЗ. Я як міністр охорони здоров’я таких пропозицій не робив…", - сказав він.
Степанов додав, якщо ситуація буде розвиватися таким чином, що у нас буде понад 50-70%, то можливо буде розглядатися питання загальнонаціонального жорсткого карантину.
"На сьогодні у нас є 11 регіонів, які внесені до "червоного" рівня епіднебезпеки. Решта регіонів – на "помаранчевому" рівні, Херсонська область – на "жовтому рівні" епіднебезпеки", - додав Степанов.
Нагадаємо, у Львові можуть зупинити громадський транспорт через спалах коронавірусу.