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30 марта 2021, 10:59 3

Степанов обещает, что НСЗУ будет платить за "постковидную" реабилитацию украинцев

30 марта 2021, 10:59 3
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Для этого было организовано рабочую группу по разработке пакета инициатив по постковидной реабилитации
Для этого было организовано рабочую группу по разработке пакета инициатив по постковидной реабилитации
Фото: Минздрав
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Минздрав инициирует финансирования пакета постковидной реабилитации.

Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, передает RegioNews.

"В результате мутации вируса и появления новых его опасных штаммов, в том числе и британского, который сегодня фактически терроризирует нашу страну, на первый план выходит необходимость постковидной реабилитации. Британский вирус более заразен, более молодой с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной. Он вкладывает в реанимации даже молодых людей без сопутствующих заболеваний", — сказал министр здравоохранения.

Он подчеркнул, что для этого было организовано рабочую группу по разработке пакета инициатив по постковидной реабилитации, в том числе и в рамках пакетного помощи НСЗУ.

"То есть, НСЗУ будет платить и за постковидную реабилитацию", — добавил Степанов.

Напомним, в Украине привито более 200 тысяч человек от коронавируса.

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