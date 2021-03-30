Степанов обещает, что НСЗУ будет платить за "постковидную" реабилитацию украинцев
Минздрав инициирует финансирования пакета постковидной реабилитации.
Об этом заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, передает RegioNews.
"В результате мутации вируса и появления новых его опасных штаммов, в том числе и британского, который сегодня фактически терроризирует нашу страну, на первый план выходит необходимость постковидной реабилитации. Британский вирус более заразен, более молодой с высоким процентом осложнений и тяжелой клинической картиной. Он вкладывает в реанимации даже молодых людей без сопутствующих заболеваний", — сказал министр здравоохранения.
Он подчеркнул, что для этого было организовано рабочую группу по разработке пакета инициатив по постковидной реабилитации, в том числе и в рамках пакетного помощи НСЗУ.
"То есть, НСЗУ будет платить и за постковидную реабилитацию", — добавил Степанов.
Напомним, в Украине привито более 200 тысяч человек от коронавируса.