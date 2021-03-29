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29 марта 2021, 18:50 3

Украинцам рассказали, можно ли пересечь границу со справкой о COVID-вакцинации

29 марта 2021, 18:50 3
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На данный момент законодательно не регламентировано въезд на территорию Украины по сертификатам вакцинации от COVID-19
На данный момент законодательно не регламентировано въезд на территорию Украины по сертификатам вакцинации от COVID-19
Фото: ГПСУ Facebook
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Для въезда на территорию Украины иностранцам необходимо наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и страховой полис. Другие документы, в частности, паспорт вакцинации, приниматься не будут.

Об этом заявил начальник управления пограничного контроля Юрий Лысюк в Facebook, пишет RegioNews.

Он отметил, что на данный момент законодательно не регламентировано въезд на территорию Украины по сертификатам вакцинации от COVID-19, поэтому такой документ принимать не будут

"При наличии таких документов мы на них не реагируем. Мы реагируем только тогда, когда у иностранца есть ПЦР-тест - тогда будет осуществлен пропуск", - отметил Лысюк.

На актуальні питання щодо перетинання кордону відповідає заступник директора департаменту-начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій ЛИСЮК в онлайн трансляції на сторінці Держприкордонслужби України в FACEBOOK.

Posted by Державна прикордонна служба України on Monday, March 29, 2021

Напомним, ранее пограничники объяснили, у кого не будут требовать ПЦР-тест для въезда в Украину.

коронавирус Украина карантин граница тесты

 
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