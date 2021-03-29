Украинцам рассказали, можно ли пересечь границу со справкой о COVID-вакцинации

На данный момент законодательно не регламентировано въезд на территорию Украины по сертификатам вакцинации от COVID-19

На данный момент законодательно не регламентировано въезд на территорию Украины по сертификатам вакцинации от COVID-19

Фото: ГПСУ Facebook

Для въезда на территорию Украины иностранцам необходимо наличие отрицательного ПЦР-теста на коронавирус и страховой полис. Другие документы, в частности, паспорт вакцинации, приниматься не будут.

Об этом заявил начальник управления пограничного контроля Юрий Лысюк в Facebook, пишет RegioNews. Он отметил, что на данный момент законодательно не регламентировано въезд на территорию Украины по сертификатам вакцинации от COVID-19, поэтому такой документ принимать не будут "При наличии таких документов мы на них не реагируем. Мы реагируем только тогда, когда у иностранца есть ПЦР-тест - тогда будет осуществлен пропуск", - отметил Лысюк. На актуальні питання щодо перетинання кордону відповідає заступник директора департаменту-начальник управління організації прикордонного контролю генерал-майор Юрій ЛИСЮК в онлайн трансляції на сторінці Держприкордонслужби України в FACEBOOK. Posted by Державна прикордонна служба України on Monday, March 29, 2021 Напомним, ранее пограничники объяснили, у кого не будут требовать ПЦР-тест для въезда в Украину.

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