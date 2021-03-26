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26 березня 2021, 15:42 15

В Ужгороді продовжили призупинення навчання в 1-4 класах

26 березня 2021, 15:42 15
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Місцева влада рекомендує розглянути питання про дистанційне навчання
Місцева влада рекомендує розглянути питання про дистанційне навчання
Фото з відкритих джерел
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В Ужгороді ще на тиждень призупинили навчання учнів молодших класів. Місцева влада рекомендує розглянути питання про дистанційне навчання.

Відповідне рішення сьогодні ухвалили на позачерговому засіданні протиепідемічної комісії Ужгородської міськради, повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу місцевої ради.

"В Ужгороді ще на тиждень, до 2 квітня, призупинили навчання школярів 1-4 класів", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляють в міськраді, перевищення рівня епідемічного порогу захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 на сьогодні складає 22,2%, що вважається епідемією середньої інтенсивності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прикарпаття може вийти з "червоної” зони вже у п’ятницю.

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