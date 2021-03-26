В Ужгороді продовжили призупинення навчання в 1-4 класах
Місцева влада рекомендує розглянути питання про дистанційне навчання
Місцева влада рекомендує розглянути питання про дистанційне навчання
В Ужгороді ще на тиждень призупинили навчання учнів молодших класів. Місцева влада рекомендує розглянути питання про дистанційне навчання.
Відповідне рішення сьогодні ухвалили на позачерговому засіданні протиепідемічної комісії Ужгородської міськради, повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу місцевої ради.
"В Ужгороді ще на тиждень, до 2 квітня, призупинили навчання школярів 1-4 класів", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляють в міськраді, перевищення рівня епідемічного порогу захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 на сьогодні складає 22,2%, що вважається епідемією середньої інтенсивності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Прикарпаття може вийти з "червоної” зони вже у п’ятницю.
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