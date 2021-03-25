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25 березня 2021, 13:50 4

Головний санлікар Ляшко одужав від коронавірусу

25 березня 2021, 13:50 4
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Він повернувся до роботи
Він повернувся до роботи
Фото: МОЗ
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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко одужав від коронавірусу. Він повернувся до роботи.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

Він повідомив, що перебіг хвороби був легкий, без ускладнень.

"Друзі, одужав та повернувся до роботи", - заявив Ляшко.

Головний санлікар розповів, що перебував на лікарняному до відсутності клінічних проявів захворювання протягом трьох днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження.

"У такому випадку здавати повторно ПЛР-тест не потрібно. Навіть після отримання першої дози вакцини, та, у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, все рівно хвороба протікає легше", - зазначив він.

Друзі, одужав та повернувся до роботи. Як і прогнозував, перебіг хвороби був легкий, без ускладнень. Відповідно до...

Posted by Віктор Ляшко on Thursday, March 25, 2021

Нагадаємо, 15 березня стало відомо, що головний санлікар Ляшко захворів на COVID-19 через 13 днів після вакцинації.

коронавірус Україна хвороба робота Віктор Ляшко

 
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