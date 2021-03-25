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25 марта 2021, 13:50 2

Главный санврач Ляшко выздоровел от коронавируса

25 марта 2021, 13:50 2
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Он вернулся к работе
Он вернулся к работе
Фото: Минздрав
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко выздоровел от коронавируса. Он вернулся к работе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Он сообщил, что ход болезни был легкий, без осложнений.

"Друзья, выздоровел и вернулся к работе", - заявил Ляшко.

Главный санврач рассказал, что находился на больничном в отсутствии клинических проявлений заболевания в течение трех дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов без лабораторного обследования.

"В таком случае сдавать повторно ПЦР-тест не нужно. Даже после получения первой дозы вакцины, и, в случае, если инфицирование происходит до 22-го дня после прививки, все равно болезнь протекает легче", - отметил он.

Друзья, выздоровел и вернулся к работе. Как и прогнозировал, течение болезни было легким, без осложнений. Согласно...

Posted by Виктор Ляшко on Thursday, March 25, 2021

Напомним, 15 марта стало известно, что главный санврач Ляшко заболел COVID-19 через 13 дней после вакцинации.

коронавирус Украина болезнь работа Виктор Ляшко

 
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