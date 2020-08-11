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11 серпня 2020, 16:21 8

В Україні надто низький рівень вакцинації від кору: МОЗ б'є на сполох

11 серпня 2020, 16:21 8
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Рixabay
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У нашій державі станом на початок липня тільки 37% дітей віком до одного року вакциновані від кору, паротиту й краснухи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я МОЗ.

Згідно з повідомленням, серед дітей віком шести років цей показник становить 41%.

"Такий відсоток охоплення щепленнями від кору в Україні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%. Згідно із рекомендаціями ВООЗ, якщо достатня кількість людей у країні є вакцинованими (понад 95%), розповсюдження вірусу припиниться. І навпаки, якщо у країні діти та дорослі залишаються невакцинованими, це може призвести до розповсюдження вірусу та нових випадків захворювання", – йдеться в повідомленні.

За даними ЦГЗ, цього року на кір в Україні захворіли 245 людей, із них 19 – діти віком до року.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський закликав українців вакцинуватися від кору та туберкульозу.

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вакцина ВООЗ МОЗ діти кір
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