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16 березня 2021, 12:32 5

В Україні хочуть звільнити виробників вакцин від відповідальності за наслідки щеплень

16 березня 2021, 12:32 5
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У Верховній рРаді зареєстрували відповідний законопроект №5247
У Верховній рРаді зареєстрували відповідний законопроект №5247
Рixabay
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В Україні виробників вакцин або власника реєстраційного посвідчення можуть звільнити від цивільної відповідальності за будь-які наслідки щеплень. У Верховній Раді зареєстрували відповідний законопроект №5247.

Про це свідчать дані на сайті ВР, пише RegioNews.

Закон передбачає, що після держреєстрації вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування Міністерство охорони здоров'я за рішенням Кабінету міністрів має право брати зобов’язання від імені України.

Йдеться про звільнення від цивільної відповідальності виробника та/або власника реєстраційного посвідчення, включаючи їх працівників, медичних працівників, які залучені до вакцинації, за будь-які наслідки, спричинені застосуванням таких вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики коронавірусної хвороби.

"З урахуванням обставин, за яких були розроблені вакцини для профілактики COVID-19, що на сьогодні застосовуються в межах дозволу на екстрене застосування для боротьби з пандемією, учасники механізму COVAX погоджуються звільнити виробників вакцин від відповідальності за певні ризики, що можуть виникнути внаслідок застосування цих вакцин", - вказано у пояснювальній записці.

Отже, ухвалення закону необхідне для отримання Україною вакцин у рамках цього механізму.

Раніше у МОЗ розповіли, коли починає діяти вакцина від коронавірусу після щеплення.

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