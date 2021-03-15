В Украине будут выдавать свидетельство о вакцинации от коронавируса, - Ляшко

Никаких других "иммунных паспортов" государство не будет вводить

Никаких других "иммунных паспортов" государство не будет вводить

Фото: Минздрав

Международными медико-санитарными правилами определены требования к международному свидетельству о вакцинации. Поэтому их будут выдавать и в Украине, а никаких других «иммунных паспортов» государство внедрять не будет.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии "Коронавірус_інфо", пишет RegioNews.

По его словам, если определенная страна потребует при пересечении границы международное свидетельство о вакцинации против COVID-19, украинцы будут получать такую бесплатную справку в два клика.

"Но внедрять и требовать справку о прививке против COVID-19 сейчас не стоит. Я полностью разделяю мнение председателя Европейского регионального бюро ВОЗ Ганса Клюге, который публично предостерегает Еврокомиссию от планов ввести документы о вакцинации против COVID-19", — подчеркнул Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Украине вакцинировали уже свыше 51 тысячи человек.