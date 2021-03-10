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10 березня 2021, 13:11 7

Слідчі ДБР викрили масштабну схему незаконної видачі дозволів на вогнепальну зброю

10 березня 2021, 13:11 7
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Створив та очолив злочинну групу один із керівників Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України
Створив та очолив злочинну групу один із керівників Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України
Фото: dbr.gov.ua
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Слідчі Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України, а також за взаємодії ДВБ Нацполіції, повідомили про підозру 5 особам, які організували масштабну схему видачі незаконних дозволів на зброю.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Так, повідомлено про підозру:
• одному із заступників начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України;
• одному із керівників відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Донецькій області;
• працівнику відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Харківській області;
• засновнику та директору збройового магазину в Київській області.

Дії учасників злочинної групи кваліфіковано за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Зазначається, що слідство встановило вже понад 800 фактів незаконної видачі дозволів на придбання мисливської гладкоствольної, нарізної, холодної і травматичної зброї. Перевіряють ще понад 2 000 дозволів.

Вартість "послуги" за отримання одного дозволу становила 5-10 тисяч гривень, а протягом місяця посадовці оформлювали понад 200 таких незаконних дозволів.

У ході розслідування одночасно проведено понад 50 обшуків у службових кабінетах, за місцем проживання та у транспортних засобах учасників схеми.

Нагадаємо, у Черкасах СБУ заблокувала незаконну фінансову схему на 8 мільйонів.

обшуки ДБР зброя закон Нацполіція

 
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