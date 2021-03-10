Слідчі ДБР викрили масштабну схему незаконної видачі дозволів на вогнепальну зброю

Створив та очолив злочинну групу один із керівників Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України

Створив та очолив злочинну групу один із керівників Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України

Фото: dbr.gov.ua

Слідчі Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Служби безпеки України, а також за взаємодії ДВБ Нацполіції, повідомили про підозру 5 особам, які організували масштабну схему видачі незаконних дозволів на зброю.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Так, повідомлено про підозру:

• одному із заступників начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції України;

• одному із керівників відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Донецькій області;

• працівнику відділу контролю за обігом зброї у сфері дозвільної системи ГУ Нацполіції у Харківській області;

• засновнику та директору збройового магазину в Київській області.

Дії учасників злочинної групи кваліфіковано за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Зазначається, що слідство встановило вже понад 800 фактів незаконної видачі дозволів на придбання мисливської гладкоствольної, нарізної, холодної і травматичної зброї. Перевіряють ще понад 2 000 дозволів.

Вартість "послуги" за отримання одного дозволу становила 5-10 тисяч гривень, а протягом місяця посадовці оформлювали понад 200 таких незаконних дозволів.

У ході розслідування одночасно проведено понад 50 обшуків у службових кабінетах, за місцем проживання та у транспортних засобах учасників схеми.

Нагадаємо, у Черкасах СБУ заблокувала незаконну фінансову схему на 8 мільйонів.