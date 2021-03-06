Бойовики на Донбасі вісім разів обстріляли сили ЗСУ

В результаті ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали

В результаті ворожих обстрілів українські військовослужбовці не постраждали

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З початку суботи, 6 березня, російські збройні формування вісім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожих обстрілів українські військові не постраждали.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці в Facebook, пише RegioNews.

Поблизу Опитного окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї, а поблизу Мар'їнки бойовики сьогодні стріляли зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

Порушення режиму тиші зафіксували сьогодні й біля населеного пункту Піски. Там бойовики обстрілювали українських військових з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Підрозділи Об'єднаних сил на обстріли з боку окупаційних сил відкривали вогонь у відповідь. Водночас українська сторона СЦКК тричі направляла запит на запровадження "тиші".

"Вказані факти свідчать про те, що представники збройних формувань РФ продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнуті домовленості", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, раніше у Зеленського звинуватили Росію в блокуванні мирних переговорів по Донбасу.