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Боевики на Донбассе восемь раз обстреляли силы ВСУ
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06 марта 2021, 18:49 13

Боевики на Донбассе восемь раз обстреляли силы ВСУ

06 марта 2021, 18:49 13
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В результате вражеских обстрелов украинские военнослужащие не пострадали
В результате вражеских обстрелов украинские военнослужащие не пострадали
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С начала субботы, 6 марта, российские вооруженные формирования восемь раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов украинские военные не пострадали.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Вблизи Опытного оккупанты обстреляли украинские позиции из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия, а вблизи Марьинки боевики сегодня стреляли из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Нарушение режима тишины зафиксировали сегодня и возле населенного пункта Пески. Там боевики обстреливали украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил на обстрелы со стороны оккупационных сил открывали огонь в ответ. В то же время украинская сторона СЦКК трижды направляла запрос на введение "тишины".

"Указанные факты свидетельствуют о том, что представители вооруженных формирований РФ продолжают демонстрировать нежелание выполнять ранее достигнутые договоренности", - подчеркнули в штабе.

Напомним, ранее у Зеленского обвинили Россию в блокировании мирных переговоров по Донбассу.

Донбасс Украина война обстрел обстрелы

 
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