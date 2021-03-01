Поліція України перевірить усіх власників зброї на законність отримання дозволу

В Україні через корупційну схему розформовано всі підрозділи поліції з контролю над обігом зброї

В Україні через корупційну схему розформовано всі підрозділи поліції з контролю над обігом зброї

Фото з відкритих джерел

Голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що в Україні через корупційну схему розформовано всі підрозділи поліції з контролю над обігом зброї. Через це в країні також перевірять особові справи у всіх власників зброї.

Про це повідомляє прес-служба відомства, пише RegioNews.

"Кожна особова справа власника зброї в Україні буде перевірена окремо щодо законності отримання дозволу. Понад дві тисячі дозволів, що були видані з порушеннями, будуть анульовані, а зброю - вилучено", - сказав Ігор Клименко.

Він також додав, що в результаті перевірки Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції, яку проводили протягом пів року, була виявлена корупційна схема видачі дозволів на придбання, зберігання та носіння дозволених видів зброї. Їх видавали з порушеннями, а оголошення про оформлення зброї без документів публікували соцмережах.

Правоохоронці вже викрили дев'ятьох поліцейських, які входили до цієї схеми. Серед них - посадовці Центрального апарату Національної поліції та працівники у регіонах.

Раніше повідомлялося, що у "Слузі народу" ще не визначилися з позицією щодо легалізації зброї.