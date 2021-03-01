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01 березня 2021, 17:38 3

Глава МОЗ Степанов сподівається, що вакцинуватися будуть по 10 тисяч осіб на добу

01 березня 2021, 17:38 3
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Він додав, що вакцинація розгортається каскадним методом
Він додав, що вакцинація розгортається каскадним методом
Фото: МОЗ
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Міністерство охорони здоров'я має намір збільшити добовий показник вакцинації від коронавірусу до 10-11 тисяч осіб.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов після введення йому вакцини від коронавірусу Covishield, виробленої в Індії за ліцензією AstraZeneca, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"До кінця тижня ми плануємо вийти на рівень 10-11 тис. вакцинацій у день. Вакцинація розгортається каскадним методом, ми постійно нарощуємо обсяги", — сказав він.

При цьому він зазначив, що потужності системи охорони здоровʼя тепер дозволяють проводити 11,3 тис. вакцинацій на день.

Коментуючи незначну кількість вакцинацій в перші вихідні кампанії, Степанов сказав: "Ми вакцинуємо медиків, у них також бувають вихідні, вони хочуть відпочивати".

Раніше стало відомо, скільки отримує компанія-посередник за закупівлю вакцин для України.

коронавірус Україна міністр МОЗ Міністерство

 
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