16:29  28 лютого
Відзавтра в Україні на 11% зростуть пенсії
16:58  28 лютого
В уряді пообіцяли усіх охочих щепити від коронавірусу протягом року
18:57  28 лютого
Доба в ООС: окупанти тричі обстріляли українські позиції
UA | RU
UA | RU
28 лютого 2021, 14:22 156

У МОЗ пояснили, чому викидають залишки вакцин

28 лютого 2021, 14:22 156
Читайте также на русском языке
Протягом дня вакцина стає непридатною до споживання
Протягом дня вакцина стає непридатною до споживання
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Через жорсткі правила і особливості упакування препарату в деяких областях доводиться утилізувати невикористані дози вакцини наприкінці дня.

Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій в ефірі каналу "Дом", пише RegioNews.

Як відомо, наступного дня після початку вакцинації в Україні з`ясувалося, що лікарі викидають залишки невикористаної вакцини у смітники через те, що не можуть вколоти їх охочим щепитися, тоді як самі медпрацівники відмовляються вакцинуватися.

Ми зараз пропишемо такі алгоритми для мобільних бригад, що якщо у вас є кілька охочих, і у вас залишилися, наприклад, три дози, то ми визначаємо пріоритетність: спочатку це буде вік старше 80 років. Якщо таких пацієнтів кілька — першим буде той, хто має супутні захворювання", — наголосив Лапій, коментуючи проблему.

У МОЗ зазначають, що не забороняють використовувати залишки вакцини для тих людей, які не входять до першої хвилі вакцинації. Щоб не було непорозумінь на місцях - в регіони направили письмові інструкції.

Нагадаємо, 26 лютого чернівецька лікарка Ольга Кобевко заявила, що в області викинули шість доз вакцин, оскільки їх не мали права вколоти охочим щепитися.

вакцинація вакцина Україна лікарі медики

За добу в Україні вакцинували лише 90 людей
28 лютого 2021, 11:29
В Україні додалося майже шість тисяч нових хворих на коронавірус
28 лютого 2021, 10:33
На Луганщині почали COVID-вакцинацію серед військовослужбовців
27 лютого 2021, 15:11
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua