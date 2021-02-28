У МОЗ пояснили, чому викидають залишки вакцин

Протягом дня вакцина стає непридатною до споживання

Протягом дня вакцина стає непридатною до споживання

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Про це повідомив голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій в ефірі каналу "Дом", пише RegioNews.

Як відомо, наступного дня після початку вакцинації в Україні з`ясувалося, що лікарі викидають залишки невикористаної вакцини у смітники через те, що не можуть вколоти їх охочим щепитися, тоді як самі медпрацівники відмовляються вакцинуватися.

Ми зараз пропишемо такі алгоритми для мобільних бригад, що якщо у вас є кілька охочих, і у вас залишилися, наприклад, три дози, то ми визначаємо пріоритетність: спочатку це буде вік старше 80 років. Якщо таких пацієнтів кілька — першим буде той, хто має супутні захворювання", — наголосив Лапій, коментуючи проблему.

У МОЗ зазначають, що не забороняють використовувати залишки вакцини для тих людей, які не входять до першої хвилі вакцинації. Щоб не було непорозумінь на місцях - в регіони направили письмові інструкції.

Нагадаємо, 26 лютого чернівецька лікарка Ольга Кобевко заявила, що в області викинули шість доз вакцин, оскільки їх не мали права вколоти охочим щепитися.