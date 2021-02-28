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В правительстве пообещали всех желающих привить от коронавируса в течение года
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28 февраля 2021, 16:58 10

В правительстве пообещали всех желающих привить от коронавируса в течение года

28 февраля 2021, 16:58 10
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Кроме того, записаться на вакцинацию можно будет в электронном режиме
Кроме того, записаться на вакцинацию можно будет в электронном режиме
Фото из открытых источников
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В Кабинете министров уверяют, что вакцины от Covid-19 хватит, чтобы в течение года вакцинировать всех желающих.

Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

Вакцинирование происходит в соответствии с национальным планом, и первыми вакцину получили врачи на передовой борьбы с коронавирусом. Также вчера начали вакцинировать военных в Луганской области. Украина имеет контрактов на 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это — наш путь возвращения к привычной жизни, - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, Минцифры и Минздрав анонсировали запуск со следующей недели нового проекта, который даст возможность записаться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или web-портал Дiя. Это поможет избежать очередей и заполнения лишних бумажек.

Напомним, в субботу, 27 февраля, в Украине прививки от коронавируса получили только 90 человек, вакцинация проходила в 3 регионах.

коронавирус Кабмин вакцина Денис Шмыгаль вакцинация

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