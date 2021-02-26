Стало відомо, чому в Україні збільшилося зростання випадків коронавірусу
Це призвело до навантажень на медсистему
Це призвело до навантажень на медсистему
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що зростання числа нових випадків коронавірусу в лютому пов'язане з високим захворюванням на грип. Це призвело до навантажень на медсистему.
Про це Віктор Ляшко заявив під час брифінгу, пише RegioNews.
"В середині лютого очікували зростання кількості хворих на грип, що в період епідемії коронавірусної хвороби призвело до пікових навантажень на медсистему", - сказав головний санітарний лікар України.
Нагадаємо, раніше Степанов назвав число COVID-щеплених в Україні на другий день вакцинації.
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