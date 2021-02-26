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26 лютого 2021, 10:57 94

Стало відомо, чому в Україні збільшилося зростання випадків коронавірусу

26 лютого 2021, 10:57 94
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Це призвело до навантажень на медсистему
Це призвело до навантажень на медсистему
Фото з відкритих джерел
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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що зростання числа нових випадків коронавірусу в лютому пов'язане з високим захворюванням на грип. Це призвело до навантажень на медсистему.

Про це Віктор Ляшко заявив під час брифінгу, пише RegioNews.

"В середині лютого очікували зростання кількості хворих на грип, що в період епідемії коронавірусної хвороби призвело до пікових навантажень на медсистему", - сказав головний санітарний лікар України.

Нагадаємо, раніше Степанов назвав число COVID-щеплених в Україні на другий день вакцинації.

коронавірус Україна вакцина хвороба вакцинація

 
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