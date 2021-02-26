12:07  26 лютого
На Закарпатті розгорнули ще 200 ліжок, в області рекорд смертності від CОVID-19
11:51  26 лютого
Президент підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції Криму
08:31  26 лютого
На Донбасі зафіксували 10 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2021, 10:47 74

У МОЗ повідомили про перші скарги вакцинованих від COVID-19

26 лютого 2021, 10:47 74
Читайте также на русском языке
На цей момент таких повідомлень надійшло сім
На цей момент таких повідомлень надійшло сім
Фото: МОЗ
Читайте также
на русском языке

Головний санлікар країни Віктор Ляшко повідомив, що від початку вакцинації надійшло 7 повідомлень про несприятливі події після імунізації.

Про це пише RegioNews з посиланням на брифінг головного санлікаря країни Віктора Ляшка.

"Станом на 25 лютого, надійшли перші повідомлення про несприятливі події після імунізації. Таких повідомлень у нас 7. Вони всі несерйозні. Одне повідомлення в Чернігівській області та 6 повідомлень в Черкаській області", - сказав він.

За словами Ляшка, у цьому випадку не варто панікувати, тому що це передбачено інструкцією виробника вакцини.

Повідомлення надходять до державного експертного центру і аналізуються. Санлікар додав, що всі несприятливі події будуть відслідковувати.

Він розповів, що 25 лютого в Україні зробили 1179 щеплень проти коронавірусу (792 щеплення чоловіків, 387 - жінок). Найбільше щеплень минулої доби (по 90) зробили у Черкаській і Тернопільській областях та у Києві.

Всього в Україні вакцинували 1338 осіб. Найбільше у Черкаській області - 170 щеплень.

Нагадаємо, раніше Степанов назвав кількість COVID-щеплених в Україні на другий день вакцинації.

Україна вакцина МОЗ Віктор Ляшко вакцинація

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
Всі публікації »
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua