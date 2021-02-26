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26 февраля 2021, 10:47 76

В Минздраве сообщили о первых жалобах вакцинированных от COVID-19

26 февраля 2021, 10:47 76
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Сейчас таких сообщений поступило семь
Сейчас таких сообщений поступило семь
Фото: Минздрав
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Главный санврач страны Виктор Ляшко сообщил, что от начала вакцинации поступило 7 сообщений о неблагоприятных событиях после иммунизации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на брифинг главного санврача страны Виктора Ляшко.

"По состоянию на 25 февраля, поступили первые сообщения о неблагоприятных событиях после иммунизации. Таких сообщений у нас 7. Они все несерьезные. Одно сообщение в Черниговской области и 6 сообщений в Черкасской области", - сказал он.

По словам Ляшко, в этом случае не стоит паниковать, потому что это предусмотрено инструкцией производителя вакцины.

Сообщения поступают государственного экспертного центра и анализируются. Санврач добавил, что все неблагоприятные события будут отслеживать.

Он рассказал, что 25 февраля в Украине сделали 1179 прививок против коронавируса (792 прививки мужчин, 387 женщин). Больше всего прививок прошедшие сутки (по 90) сделали в Черкасской и Тернопольской областях и в Киеве.

Всего в Украине вакцинировали 1338 человек. Всего в Черкасской области - 170 прививок.

Напомним, ранее Степанов назвал число COVID-привитых в Украине на второй день вакцинации.

Украина вакцина Минздрав Виктор Ляшко вакцинация

 
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