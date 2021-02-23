У Кабміні назвали області, у яких можуть посилити карантин
Там також планують розгорнути додаткові ліжка в лікарнях
Там також планують розгорнути додаткові ліжка в лікарнях
Керівництво Закарпатської та Чернівецької областей мають вивчити епідемічну ситуацію та можливість посилення карантину в окремих районах. А також розгорнути додаткові ліжка в лікарнях.
Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.
Зокрема, головам Закарпатської та Чернівецької обласних державних адміністрацій доручили:
- проаналізувати епідемічну ситуацію в окремих об'єднаних територіальних громадах та вжити, у разі необхідності, додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи;
- розглянути можливість додаткового розгортання койко-місць в лікарнях на територіях, де реєструються високі рівні захворюваності на COVID-19 та забезпечення їх кисневими точками.
Нагадаємо, 23 лютого Україну поділили на зони карантину, дві області - у "червоній".
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