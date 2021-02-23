08:59  23 лютого
В Україні за добу виявили більше чотирьох тисяч нових випадків COVID-19
17:22  23 лютого
Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще 9 кандидатів
18:26  23 лютого
Війна на Донбасі: загинув ще один захисник України
UA | RU
UA | RU
23 лютого 2021, 18:20 8

У Кабміні назвали області, у яких можуть посилити карантин

23 лютого 2021, 18:20 8
Читайте также на русском языке
Там також планують розгорнути додаткові ліжка в лікарнях
Там також планують розгорнути додаткові ліжка в лікарнях
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Керівництво Закарпатської та Чернівецької областей мають вивчити епідемічну ситуацію та можливість посилення карантину в окремих районах. А також розгорнути додаткові ліжка в лікарнях.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов за підсумками засідання державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, пише RegioNews.

Зокрема, головам Закарпатської та Чернівецької обласних державних адміністрацій доручили:

  • проаналізувати епідемічну ситуацію в окремих об'єднаних територіальних громадах та вжити, у разі необхідності, додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи;
  • розглянути можливість додаткового розгортання койко-місць в лікарнях на територіях, де реєструються високі рівні захворюваності на COVID-19 та забезпечення їх кисневими точками.

Нагадаємо, 23 лютого Україну поділили на зони карантину, дві області - у "червоній".

коронавірус Україна карантин Чернівці Закарпаття

 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
"Готові звільнятися": що не так з індійською вакциною і що думають про неї медики
Амбіційний Симчишин: меру Хмельницького стає тісно в рамках одного міста
Всі публікації »
Віталій Бала
Віктор Таран
Олена Дяченко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua