В Кабмине назвали области, в которых могут ужесточить карантин

Там также планируют развернуть дополнительные койки в больницах

Там также планируют развернуть дополнительные койки в больницах

Фото: flickr

Руководство Закарпатской и Черновицкой областей должны изучить эпидемическую ситуацию и возможность усиления карантина в отдельных районах. А также развернуть дополнительные койки в больницах.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет RegioNews.

В частности, главам Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций поручили:

проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных объединенных территориальных общинах и принять, в случае необходимости, дополнительные ограничительные противоэпидемические меры;

рассмотреть возможность дополнительного развертывания койко-мест в больницах на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости COVID-19 и обеспечение их кислородными точками.

Напомним, 23 февраля Украину поделили на зоны карантина, две области - в "красной".