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23 февраля 2021, 18:20 8

В Кабмине назвали области, в которых могут ужесточить карантин

23 февраля 2021, 18:20 8
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Там также планируют развернуть дополнительные койки в больницах
Там также планируют развернуть дополнительные койки в больницах
Фото: flickr
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Руководство Закарпатской и Черновицкой областей должны изучить эпидемическую ситуацию и возможность усиления карантина в отдельных районах. А также развернуть дополнительные койки в больницах.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет RegioNews.

В частности, главам Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций поручили:

  • проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных объединенных территориальных общинах и принять, в случае необходимости, дополнительные ограничительные противоэпидемические меры;
  • рассмотреть возможность дополнительного развертывания койко-мест в больницах на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости COVID-19 и обеспечение их кислородными точками.

Напомним, 23 февраля Украину поделили на зоны карантина, две области - в "красной".

коронавирус Украина карантин Черновцы Закарпатье

 
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