В Кабмине назвали области, в которых могут ужесточить карантин
Там также планируют развернуть дополнительные койки в больницах
Там также планируют развернуть дополнительные койки в больницах
Руководство Закарпатской и Черновицкой областей должны изучить эпидемическую ситуацию и возможность усиления карантина в отдельных районах. А также развернуть дополнительные койки в больницах.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов по итогам заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, пишет RegioNews.
В частности, главам Закарпатской и Черновицкой областных государственных администраций поручили:
- проанализировать эпидемическую ситуацию в отдельных объединенных территориальных общинах и принять, в случае необходимости, дополнительные ограничительные противоэпидемические меры;
- рассмотреть возможность дополнительного развертывания койко-мест в больницах на территориях, где регистрируются высокие уровни заболеваемости COVID-19 и обеспечение их кислородными точками.
Напомним, 23 февраля Украину поделили на зоны карантина, две области - в "красной".
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