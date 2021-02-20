СБУ на Луганщині викрила оборудку з опаленням шкіл та лікарень

У тінь вивели понад 4 мільйони

У тінь вивели понад 4 мільйони

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила масштабну оборудку на теплопостачанні лікарень, шкіл та інших соціальних установ Кремінського району Луганщини.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, пише RegioNews.

За попередніми даними учасники схеми вивели у тінь понад 4 мільйони гривень. Протиправну діяльність організував керівник місцевої комерційної структури. Використовуючи свої зв’язки серед колишніх посадовців райдержадміністрації, він забезпечив підконтрольному підприємству замовлення на теплопостачання об’єктам соціальної сфери району.

Для одержання "прибутку" учасники оборудки закладали у стандартні тарифи вартість екопалива – брикетів. Але насправді вони використовували для опалення бюджетних установ класичні матеріали. Отриману "різницю" ділки переводили у готівку через афілійовані фірми та "конвертаційні" центри у Києві.

Під час обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях учасників оборудки правоохоронці виявили фінансову документацію, печатки шести "транзитних" фірм, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами протиправної діяльності, а також майже 3,5 мільйона гривень.

Щодо учасників даної схеми вже завершено попереднє досудове розслідування за фактом викритого СБУ привласнення грошей місцевої громади на ремонті шкіл та лікарень у листопаді минулого року.

За даним фактом зловмисникам повідомлено вісім підозр у вчиненні злочинів, планується направити матеріали до суду.

Нагадаємо, днями на Полтавщині викрили схему привласнення мільйонів бюджетних коштів на закупівлі медобладнання.