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19 лютого 2021, 17:42 70

У центрі Києва водій на переході вбив пішохода: у МВС розповіли подробиці

19 лютого 2021, 17:42 70
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Потерпілий помер на місці, а водія вже затримали
Потерпілий помер на місці, а водія вже затримали
Фото: сайт МВС
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У центрі Києва водій вдарив пішохода в ході раптово виниклої сварки. Потерпілий помер на місці, а водія вже затримали.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, пише RegioNews.

За його словами, для встановлення та затримання водія автомобіля "Хюндай" поліції знадобилося понад годину. Це стало можливим завдяки камерам відеоспостереження.

Водій автомобилю "Хюндай", який в 14 48 в ході раптово виниклої сварки спричинив тілесні ушкодження, що призвели до...

Posted by Антон Геращенко on Friday, February 19, 2021

Як повідомляють ЗМІ, інцидент стався біля театру ім. Франка. Водій завдав пішоходу два удари, після чого він впав на бруківку і помер до приїзду швидкої допомоги.

Нагадаємо, у Києві невідомий вбив співробітницю посольства США.

Україна убивство поліція смерті

 
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