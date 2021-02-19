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19 лютого 2021, 09:41 17

"Не дочекалася вакцини": нардеп від ЄС заразилася коронавірусом

19 лютого 2021, 09:41 17
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У відсутності вакцини звинувачують чинного міністра охорони здоров'я Степанова
Фото: Facebook
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Народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна заявила, що заразилася коронавірусом. Вона зазначила, що не дочекалася вакцини.

Як передає RegioNews, про це Южаніна розповіла в коментарі під дописом у Facebook своєї колеги по фракції Ірини Геращенко.

За словами нардепа, вона останнім часом працювала з великою кількістю людей.

Всі ми розуміли, що треба виконувати свої функції, як і переважна більшість громадян. І я їх виконувала, працюючи з великою кількістю людей. Це ви, пане Максим Степанов винні, що і зараз (донині) COVID продовжує вражати громадян", - заявила нардеп.

Нагадаємо, в Україні за 18 лютого COVID-19 діагностували у 6531 людини, зафіксовано 120 летальних випадків.

Як повідомлялося, Степанов запевнив, що Україна отримає першу партію вакцини від COVID-19 вже цього тижня. Наприкінці лютого почнуться поставки вакцин в рамках механізму COVAX.

коронавірус МОЗ Максим Степанов Європейська солідарність фракція

 
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