"Не дождалась вакцины": нардеп от ЕС заразилась коронавирусом

В отсутствии вакцины обвиняют действующего министра здравоохранения Степанова

В отсутствии вакцины обвиняют действующего министра здравоохранения Степанова

Фото: Facebook

Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина заявила, что заразилась коронавирусом. Она отметила, что не дождалась вакцины.

Как передает RegioNews, об этом Южанина рассказала в комментарии под заметкой в Facebook своей коллеги по фракции Ирины Геращенко.

По словам нардепа, она в последнее время работала с большим количеством людей.

Все мы понимали, что надо выполнять свои функции, как и подавляющее большинство граждан. И я их выполняла, работая с большим количеством людей. Это вы, господин Максим Степанов виноваты, что и сейчас (по сей день) COVID продолжает поражать граждан", - заявила нардеп.

Напомним, в Украине за 18 февраля COVID-19 диагностировали у 6531 человека, зафиксировано 120 летальных случаев.

Как сообщалось, Степанов заверил, что Украина получит первую партию вакцины от COVID-19 уже на этой неделе. В конце февраля начнутся поставки вакцин в рамках механизма COVAX.