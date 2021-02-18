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18 лютого 2021, 17:50 8

Чиновники Міноборони закупили для армії непридатні апарати ШВЛ

18 лютого 2021, 17:50 8
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Апарати із невідповідними технічними характеристиками були закуплені за бюджетні кошти
Апарати із невідповідними технічними характеристиками були закуплені за бюджетні кошти
Фото: ДБР
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Державне бюро розслідувань викрило чиновників Міністерства оборони у закупівлі за 11 млн грн для потреб Збройних сил непридатних апаратів штучної вентиляції легень.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

У травні 2020 року в Міністерстві оборони України в особі Командування Медичних сил Збройних сил України було здійснено закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів на загальну суму 11 млн грн. Проте, їх комплектація та технічні характеристики не відповідають медико-технічним вимогам тендерної документації, що унеможливлює використання закуплених медичних виробів за прямим призначенням”, - йдеться в повідомленні.

В ДБР розповіли, що 16 лютого провели обшуки за місцем роботи та мешкання фігурантів на території міста Києва, під час яких вилучили електронні носії, мобільні телефони та інші документи, що підтверджують злочинну діяльність.

У цій справі проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, загибель пацієнтів під ШВЛ на Львівщині: директора лікарні звільнили.

ДБР розслідування Міноборони корупція ШВЛ

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