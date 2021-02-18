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18 февраля 2021, 17:50 7

Чиновники Минобороны закупили для армии непригодные аппараты ИВЛ

18 февраля 2021, 17:50 7
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Аппараты с неподходящими техническими характеристиками были закуплены за бюджетные средства
Аппараты с неподходящими техническими характеристиками были закуплены за бюджетные средства
Фото: ГБР
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Государственное бюро расследований разоблачило чиновников Министерства обороны в закупке за 11 млн грн для нужд Вооруженных сил непригодных аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

В мае 2020 года в Министерстве обороны Украины в лице Командования Медицинских сил Вооруженных сил Украины была осуществлена ​​закупка аппаратов искусственной вентиляции легких на общую сумму 11 млн грн. Однако, их комплектация и технические характеристики не соответствуют медико-техническим требованиям тендерной документации, что делает невозможным использование закупленных медицинских изделий по прямому назначению", - говорится в сообщении.

В ГБР рассказали, что 16 февраля провели обыски по месту работы и проживания фигурантов на территории города Киева, во время которых изъяли электронные носители, мобильные телефоны и другие документы, подтверждающие преступную деятельность.

В этом деле проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, продолжается досудебное расследование.

Напомним, гибель пациентов под ИВЛ во Львовской области: директора больницы уволили.

ГБР расследование Минобороны коррупция ИВЛ

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