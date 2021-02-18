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18 лютого 2021, 11:59 12

В Україні хочуть провести дві хвилі вакцинації від коронавірусу

18 лютого 2021, 11:59 12
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Другу кампанію можуть провести через півроку - дев'ять місяців
Другу кампанію можуть провести через півроку - дев'ять місяців
Рixabay
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У Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що буде друга кампанія з вакцинації від коронавірусу. Її можуть провести через півроку - дев'ять місяців.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "Україна 24", пише RegioNews.

За його словами, першу кампанію треба провести дуже швидко.

"Оскільки ми маємо зрозуміти, що, напевно, COVID-19 найближчим часом нікуди не дінеться, і після того, як буде зроблено перше щеплення, через півроку - дев'ять місяців, залежно від вакцини, необхідно буде робити друге щеплення обов'язково, я маю на увазі другий раз робити вакцинацію", - сказав він.

Степанов зазначив, що вакцинація від коронавірусу в Україні точно почнеться в лютому.

Раніше він запевнив, що до кінця цього тижня в Україну прибуде перша партія вакцини AstraZeneca, яку МОЗ замовив в Індії. Україна очікує 500 тисяч доз COVID-вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, чому вакцинація не почалася 15 лютого, як це обіцялося.

коронавірус Україна вакцина міністр МОЗ

 
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