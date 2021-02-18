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18 февраля 2021, 11:59 12

В Украине хотят провести две волны вакцинации от коронавируса

18 февраля 2021, 11:59 12
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Вторую кампанию могут провести через полгода - девять месяцев
Вторую кампанию могут провести через полгода - девять месяцев
Рixabay
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В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что будет вторая кампания по вакцинации от коронавирус. Ее могут провести через полгода - девять месяцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

По его словам, первую кампанию надо провести очень быстро.

"Поскольку мы должны понять, что, наверное, COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того, как будет сделана первая прививка, через полгода - девять месяцев, в зависимости от вакцины, необходимо будет делать вторую прививку обязательно, я имею в виду второй раз делать вакцинацию", - сказал он.

Степанов отметил, что вакцинация от коронавируса в Украине точно начнется в феврале.

Ранее он заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось.

коронавирус Украина вакцина министр Минздрав

 
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