В Украине хотят провести две волны вакцинации от коронавируса
В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что будет вторая кампания по вакцинации от коронавирус. Ее могут провести через полгода - девять месяцев.
Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.
По его словам, первую кампанию надо провести очень быстро.
"Поскольку мы должны понять, что, наверное, COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того, как будет сделана первая прививка, через полгода - девять месяцев, в зависимости от вакцины, необходимо будет делать вторую прививку обязательно, я имею в виду второй раз делать вакцинацию", - сказал он.
Степанов отметил, что вакцинация от коронавируса в Украине точно начнется в феврале.
Ранее он заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.
Напомним, ранее в Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось.