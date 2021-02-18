В Украине хотят провести две волны вакцинации от коронавируса

Вторую кампанию могут провести через полгода - девять месяцев

Вторую кампанию могут провести через полгода - девять месяцев

Рixabay

В Министерстве здравоохранения Украины заявили, что будет вторая кампания по вакцинации от коронавирус. Ее могут провести через полгода - девять месяцев.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

По его словам, первую кампанию надо провести очень быстро.

"Поскольку мы должны понять, что, наверное, COVID-19 в ближайшее время никуда не денется, и после того, как будет сделана первая прививка, через полгода - девять месяцев, в зависимости от вакцины, необходимо будет делать вторую прививку обязательно, я имею в виду второй раз делать вакцинацию", - сказал он.

Степанов отметил, что вакцинация от коронавируса в Украине точно начнется в феврале.

Ранее он заверил, что до конца этой недели в Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает 500 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, почему вакцинация не началась 15 февраля, как это обещалось.