В Україні на рівні регіонів створять єдину систему громадського здоров'я

Уряд хоче приєднати центри громадського здоров'я до інших комунальних медичних закладів

Уряд хоче приєднати центри громадського здоров'я до інших комунальних медичних закладів

Фото: flickr

17 лютого під час засідання Кабінету міністрів було затверджено постанову про створення єдиної системи громадського здоров'я на регіональному рівні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.

До 1 липня 2021 року Кабмін планує збільшити кількість працівників лабораторних центрів МОЗ шляхом переведення туди співробітників обласних центрів громадського здоров'я.

Також уряд хоче приєднати центри громадського здоров'я до інших комунальних медичних закладів відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

У Кабміні вважають, що така реорганізація дозволить раціонально використовувати людський і матеріальний ресурс та уникнути дублювання функцій, які виконують лабораторні центри і центри громадського здоров'я.

Нагадаємо, Кабмін запровадив з 24 лютого "жовту" зону карантину на всій території України. Уряд розробив критерії віднесення регіонів до рівнів епідеміологічної небезпеки.