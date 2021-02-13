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У МОЗ сказали, яку вакцину від COVID-19 першою отримає Україна
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13 лютого 2021, 14:57 8

У МОЗ сказали, яку вакцину від COVID-19 першою отримає Україна

13 лютого 2021, 14:57 8
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Вакцинація стартує одразу наступного дня
Вакцинація стартує одразу наступного дня
Рixabay
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Україна вже наступного тижня має отримати першу партію вакцини від COVID. Це буде препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca, вакцинація стартує одразу наступного дня.

Про це на зустрічі з журналістами розповів головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

За його словами, до кінця лютого Україна сподівається отримати 1 млн доз вакцини AstraZeneca, яка, ймовірно, буде поставлена двома партіями по 500 000 доз.

"Ми готові погодитися на першу партію в обсязі 500 000 доз, щоб не чекати, поки сформують повну партію в 1 млн, і щоб швидше приступити до вакцинації", - заявив Ляшко.

Він додав, що вже наступного дня після отримання вакцини планується провести першу щеплення від COVID в Україні. Ляшко підкреслив, що на сьогодні є контракти на 12 млн доз вакцини AstraZeneca і Novavax з опцією розширення контракту ще на 3 млн доз. Вакцина виробляється на потужностях індійської кампанії Serum.

Нагадаємо, раніше Зеленський повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз COVID-вакцин.

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