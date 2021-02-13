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Доба в ООС: сім обстрілів, один боєць поранений
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13 лютого 2021, 10:08 209

Доба в ООС: сім обстрілів, один боєць поранений

13 лютого 2021, 10:08 209
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На обстріли з боку противника українські воїни давали адекватну відповідь
На обстріли з боку противника українські воїни давали адекватну відповідь
Фото з відкритих джерел
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У п'ятницю, 12 лютого, збройні формування Російської Федерації сім разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Однак ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє пресцентр командування ООС, пише RegioNews.

Поблизу Водяного, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", збройні формування Російської Федерації вели вогонь у бік українських позицій з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Біля Павлополя, на цьому ж напрямку, унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристроєві один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Його оперативно доставили в лікувальний заклад, де воїну надається необхідна медична допомога.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російсько-окупаційні війська двічі застосували безпілотний літальний апарат і скинули два постріли ВОГ-17 біля позицій Об'єднаних сил недалеко від населеного пункту Золоте-4. А поблизу Новолуганського українські захисники зафіксували проліт БПЛА противника з перетином лінії розмежування, безпілотник вчасно було придушено з допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

На обстріли з боку противника українські воїни давали адекватну відповідь. З початку доби, 13 лютого, на Донбасі поки без обстрілів.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, February 12, 2021

Нагадаємо, 11 лютого на Донбасі через обстріли бойовиків загинули двоє українських військових.

Донбас Україна війна обстріл бойовики

 
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