В Минздраве сказали, какую вакцину от COVID-19 первой получит Украина

Вакцинация стартует сразу на следующий день

Вакцинация стартует сразу на следующий день

Рixabay

Украина уже на следующей неделе должна получить первую партию вакцины от COVID. Это будет препарат британско-шведской компании AstraZeneca, вакцинация стартует сразу на следующий день.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, до конца февраля Украина надеется получить 1 млн доз вакцины AstraZeneca, которая, вероятно, будет поставлена двумя партиями по 500 000 доз.

"Мы готовы согласиться на первую партию в объеме 500 000 доз, чтобы не ждать, пока сформируют полную партию в 1 млн, и чтобы быстрее приступить к вакцинации", - заявил Ляшко.

Он добавил, что уже на следующий день после получения вакцины планируется провести первую прививку от COVID в Украине. Ляшко подчеркнул, что на сегодня есть контракты на 12 млн доз вакцины AstraZeneca и Novavax с опцией расширения контракта еще на 3 млн доз. Вакцина производится на мощностях индийской кампании Serum.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз COVID-вакцин.