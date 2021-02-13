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В Минздраве сказали, какую вакцину от COVID-19 первой получит Украина
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13 февраля 2021, 14:57 8

В Минздраве сказали, какую вакцину от COVID-19 первой получит Украина

13 февраля 2021, 14:57 8
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Вакцинация стартует сразу на следующий день
Вакцинация стартует сразу на следующий день
Рixabay
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Украина уже на следующей неделе должна получить первую партию вакцины от COVID. Это будет препарат британско-шведской компании AstraZeneca, вакцинация стартует сразу на следующий день.

Об этом на встрече с журналистами рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, до конца февраля Украина надеется получить 1 млн доз вакцины AstraZeneca, которая, вероятно, будет поставлена двумя партиями по 500 000 доз.

"Мы готовы согласиться на первую партию в объеме 500 000 доз, чтобы не ждать, пока сформируют полную партию в 1 млн, и чтобы быстрее приступить к вакцинации", - заявил Ляшко.

Он добавил, что уже на следующий день после получения вакцины планируется провести первую прививку от COVID в Украине. Ляшко подчеркнул, что на сегодня есть контракты на 12 млн доз вакцины AstraZeneca и Novavax с опцией расширения контракта еще на 3 млн доз. Вакцина производится на мощностях индийской кампании Serum.

Напомним, ранее Зеленский сообщил, что Украина получила подтверждение о поставке 12 млн доз COVID-вакцин.

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