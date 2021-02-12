На Донбассе снова подорвался украинский военный

Инцидент произошел в районе Павлополя

Инцидент произошел в районе Павлополя

Фото из открытых источников

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) в Донецкой области еще один боец подорвался на неизвестном устройстве. Инцидент произошел в районе Павлополя.

Об этом говорится в сообщении Оперативно-тактической группы "Схид" в Facebook, пишет RegioNews.

Сообщается, что украинский военный получил ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где оказывается необходимая медицинская помощь.

"На месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства расследуются", - говорится в сообщении.

Сегодня, 12 февраля, в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактического... Posted by Оперативно-тактической группировки "Восток" on Friday, February 12, 2021

Напомним, 11 февраля на Донбассе боевики убили нашего защитника.