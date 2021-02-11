Еще в двух областях ограничили движение грузовиков
Ранее подобные меры начали действовать в Киеве и пяти областях
Ранее подобные меры начали действовать в Киеве и пяти областях
Ограничения на движение грузовиков ввели еще в двух областях Украины - Черниговской и Тернопольской.
Об этом сообщила пресслужба ДСНС пишет RegioNews.
В частности, в Черниговской области ограничили движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта с 10:00 11 февраля на трассе М-01 Киев-Чернигов и Н-07 Сумы-Юнаковка.
В Тернопольской области - с 12:30 11 февраля на автодороге М-09 Тернополь-Рава-Русская, М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка, М-19 Доманова-Черновцы-Тереблече.
Напомним, ранее сообщалось, что из-за снегопадов в Украине ограничено движение грузового транспорта в столице и шести областях страны: Полтавской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черкасской и Ровенской областях.
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