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11 февраля 2021, 12:59 5

Еще в двух областях ограничили движение грузовиков

11 февраля 2021, 12:59 5
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Фото из открытых источников
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Ограничения на движение грузовиков ввели еще в двух областях Украины - Черниговской и Тернопольской.

Об этом сообщила пресслужба ДСНС пишет RegioNews.

В частности, в Черниговской области ограничили движение тяжеловесного и крупногабаритного автотранспорта с 10:00 11 февраля на трассе М-01 Киев-Чернигов и Н-07 Сумы-Юнаковка.

В Тернопольской области - с 12:30 11 февраля на автодороге М-09 Тернополь-Рава-Русская, М-12 Стрый-Кропивницкий-Знаменка, М-19 Доманова-Черновцы-Тереблече.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за снегопадов в Украине ограничено движение грузового транспорта в столице и шести областях страны: Полтавской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черкасской и Ровенской областях.

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