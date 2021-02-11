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11 лютого 2021, 09:46 18

Ексректор одного з медичних вузів заробляв $2 млн щороку на "складанні" екзаменів

11 лютого 2021, 09:46 18
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За отримання сертифікатів він брав від $3 тисяч з "клієнта"
За отримання сертифікатів він брав від $3 тисяч з "клієнта"
Фото: Офіс генпрокурора
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На Київщині викрито шахрайську схему, організовану ексректором одного з медичних вишів, за допомогою якої він незаконно заробляв близько $2 млн щороку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Так, ексректор, маючи широке коло знайомств в Міністерстві охорони здоров'я та державній організації "Центр тестування", разом із двома помічниками організували схему проходження студентами-медиками зовнішнього незалежного оцінювання професійної компетентності "КРОК".

Зокрема, за плату від $3 тисяч він продавав успішне складання іспиту та отримання сертифікату. Отримавши "замовлення", чоловік пропонував викладачам та студентам-відмінникам за $500 скласти іспит замість клієнта. Шахраї змінювали фотографію у паспорті, а та людина з ним йшла на іспит.

Наразі встановлено низку епізодів складання іспиту за підробленими паспортами та понад 60 випадків неправомірного отримання сертифікатів про успішне проходження тестів за вказаною шахрайською схемою. Щорічний прибуток від такої діяльності становив близько $2 млн", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у двох регіонах СБУ викрила корупційні схеми у підрозділах Державної виконавчої служби.

Схеми корупція студент виш ректор

 
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