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11 февраля 2021, 09:46 15

Экс-ректор одного из медицинских вузов зарабатывал $2 млн в год на "сдаче" экзаменов

11 февраля 2021, 09:46 15
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За получение сертификатов он брал от $3 тысяч с "клиента"
За получение сертификатов он брал от $3 тысяч с "клиента"
Фото: Офис генпрокурора
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На Киевщине разоблачили мошенническую схему, организованную экс-ректором одного из медицинских вузов, при помощи которой он незаконно зарабатывал около $2 млн в год.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Так, экс-ректор, имея широкий круг знакомств в Министерстве здравоохранения и государственной организации "Центр тестирования", вместе с двумя помощниками организовали схему прохождения студентами-медиками внешнего независимого оценивания профессиональной компетентности "КРОК".

В частности, за плату от $3 тысяч он продавал успешную сдачу экзамена и получение сертификата. Получив "заказ", мужчина предлагал преподавателям и студентам-отличникам за $500 сдать экзамен вместо клиента. Мошенники меняли фотографию в паспорте, а тот человек с ним шел на экзамен.

В настоящее время установлен ряд эпизодов сдачи экзамена по поддельным паспортам и более 60 случаев неправомерного получения сертификатов об успешном прохождении тестов по указанной мошеннической схеме. Ежегодная прибыль от такой деятельности составляла около $2 млн", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в двух регионах СБУ разоблачила коррупционные схемы в подразделениях Государственной исполнительной службы.

Схемы коррупция студент вуз ректор

 
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