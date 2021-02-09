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09 лютого 2021, 15:44 5

Аварія на залізниці під Дніпром: рух через станцію повністю відновили

09 лютого 2021, 15:44 5
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Інцидент стався через злам бічної рами візка вагона
Інцидент стався через злам бічної рами візка вагона
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Залізничники повністю відновили рух потягів через станцію "Воскобійня" поблизу Дніпра. Там на вихідних зійшли з рейок вантажні вагони.

Як пише RegioNews, про це повідомила "Укрзалізниця".

Працівники "Придніпровської залізниці" в цілодобовому режимі працювали на ділянці, де сталася аварія, щоб відновити рух потягів. Роботи не припинялися навіть в складних погодних умовах.

Близько 1:30 ночі вівторка залізничники підняли вагони та відновили пошкоджені елементи колійної мережі та мережі енергопостачання, в результаті рух потягів на перегоні Верхньодніпровськ-Воскобійня було повністю відновлено.

За попередніми висновками комісії, інцидент стався через злам бокової рами візка вагона. Вагон належить приватному власнику.

Нагадаємо, днями на Дніпропетровщині сталася масштабна катастрофа на залізниці: вісім вагонів зійшли з рейок.

Україна поїзд НП Дніпро аварія

 
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