Аварія на залізниці під Дніпром: рух через станцію повністю відновили
Залізничники повністю відновили рух потягів через станцію "Воскобійня" поблизу Дніпра. Там на вихідних зійшли з рейок вантажні вагони.
Як пише RegioNews, про це повідомила "Укрзалізниця".
Працівники "Придніпровської залізниці" в цілодобовому режимі працювали на ділянці, де сталася аварія, щоб відновити рух потягів. Роботи не припинялися навіть в складних погодних умовах.
Близько 1:30 ночі вівторка залізничники підняли вагони та відновили пошкоджені елементи колійної мережі та мережі енергопостачання, в результаті рух потягів на перегоні Верхньодніпровськ-Воскобійня було повністю відновлено.
За попередніми висновками комісії, інцидент стався через злам бокової рами візка вагона. Вагон належить приватному власнику.
Нагадаємо, днями на Дніпропетровщині сталася масштабна катастрофа на залізниці: вісім вагонів зійшли з рейок.