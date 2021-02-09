Авария на железной дороге под Днепром: движение через станцию полностью восстановили

Инцидент произошел из-за излома боковой рамы тележки вагона

Инцидент произошел из-за излома боковой рамы тележки вагона

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Железнодорожники полностью восстановили движение поездов через станцию "Воскобойня" вблизи Днепра. Там на выходных сошли с рельсов грузовые вагоны.

Как пишет RegioNews, об этом сообщила "Укрзализныця".

Работники "Приднепровской железной дороги" в круглосуточном режиме работали на участке, где произошла авария, чтобы восстановить движение поездов. Работы не прекращались даже в сложных погодных условиях.

Около 1:30 ночи вторника железнодорожники подняли вагоны и восстановили поврежденные элементы путевой сети и сети энергоснабжения, в результате движение поездов на перегоне Верхнеднепровск-Воскобойня было полностью восстановлено.

По предварительным выводам комиссии, инцидент произошел из-за излома боковой рамы тележки вагона. Вагон принадлежит частному владельцу.

Напомним, днями на Днепропетровщине произошла масштабная катастрофа на железной дороге: восемь вагонов сошли с рельсов.